Com gol de Yuri Alberto, Corinthians vence o Santos em casa

Em dia de clássico paulista, o repórter Alexandre Oliveira foi até Itaquera para registrar o clima antes da partida. E a animação do torcedor foi recompensada: o Corinthians venceu o Santos com um gol de Yuri Alberto. O resultado complicou ainda mais o Santos, que segue na zona de rebaixamento.



