Confira como é a vida da esposa de Hugo Souza em dia de clássico

O arqueiro da Fiel já é muito conhecido dentro de campo. Mas para Rauany Barcellos, influenciadora e esposa de Hugo Souza, o goleiro do Timão é muito mais que um atleta de alto nível. A companheira do paredão alvinegro acompanhou o Dérbi deste domingo (31) de perto, e mostrou como as mulheres dos atletas reagem e se emocionam em dias de clássico. Confira!



