Confira no Esporte Record os gols da rodada nos Estaduais pelo Brasil

Além dos gols no Paulistão, o Esporte Record mostrou um resumo com os gols da rodada nos Estaduais pelo Brasil. Confira os gols de Fluminense 1x1 Boavista, Vasco 2x2 Volta Redonda, Cruzeiro 3x1 Uberlândia, Villa Nova 0x1 Atlético-MG, Internacional 1x0 Avenida e Grêmio 5x0 São Luiz.



O jogo Santos X Botafogo SP você acompanha ao vivo no R7. Basta clicar aqui para assistir.