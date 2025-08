Dores nas costas não são exclusividade dos atletas de futebol

Yuri Alberto sofreu recentemente com uma fratura em uma das vértebras da região lombar, que causava dores nas costas do atleta. O peso de carregar o protagonismo e a nação corinthiana podem ter sido fatores que ocasionaram a lesão do jogador. Mas a responsabilidade de carregar um país nas costas não é exclusividade apenas dos atletas de alta performance. O Esporte Record foi às ruas para conhecer os brasileiros que carregam o peso do Brasil todos os dias em suas costas. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!