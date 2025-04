Dorival Júnior assiste de camarote ao massacre do Flamengo em cima do Corinthians

Dorival Júnior foi ao Maracanã neste domingo (27) e viu um verdadeiro passeio do Flamengo sobre o Corinthians, novo clube do ex-técnico da Seleção Brasileira. A bancada do Esporte Record discutiu sobre a qualidade do elenco do Timão após a derrota acachapante por 4 x 0 para o rubro-negro carioca e as necessidades que o novo comandante terá a partir de quarta-feira, quando estreará oficialmente no comando técnico.



