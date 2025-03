Fla garante o bicampeonato carioca após empatar em 0 a 0 com o Flu

O Flamengo conquistou o bicampeonato carioca em cima do Fluminense após empatar em 0 a 0 (2 a 1 no agregado). O técnico rubro-negro Filipe Luís chegou a três títulos em cinco meses no comando (e apenas uma derrota). ‘Os times têm entrado nos jogos pensando em não perder e tumultuar. Se possível, depois vem o desejo de vencer. Mas o Flamengo do Filipe Luís é um pouco diferente. É um time que joga um futebol bem jogado e dá gosto de ver jogar. O Fluminense entrou disposto a não deixar o Fla jogar e eu acredito que ele possa ser mais competitivo’, comentou Dodô. Veja ainda o que os técnicos Filipe Luís e Mano Menezes disseram na coletiva pós-jogo.



