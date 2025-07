Flamengo vence Atlético Mineiro e reassume a liderança do Brasileirão

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 x 0 no Maracanã, diante de quase 55 mil torcedores. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Léo Ortiz. Com essa vitória, aliada à derrota do Cruzeiro para o Ceará, o Rubro-Negro retomou a liderança do Brasileirão com um jogo a menos. Já o Galo tem enfrentado dificuldades fora das quatro linhas, com questões financeiras e a necessidade de encaixar o time em campo, conforme observado pelos comentaristas. Os cariocas e os mineiros voltam a se encontrar no Maracanã, na próxima quinta-feira - desta vez pelas oitavas de final da Copa do Brasil.



