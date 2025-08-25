Goleiro Rafael fala sobre sua história e paixão pela música sertaneja

O futebol e a música sempre andam lado a lado. O goleiro Rafael falou com exclusividade ao Esporte Record sobre sua paixão pela música sertaneja e revelou ser fã do cantor Zezé Di Camargo. Já no Dérbi dos famosos, Rodriguinho e Gaab mostraram como é a relação de pai e filho durante um Corinthians x Palmeiras.



