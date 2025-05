Hugo Souza critica postura do Corinthians em derrota para o Mirassol

Hugo Souza comentou sobre o desempenho do Corinthians após a derrota para o Mirassol por 2 x 1. O goleiro enfatizou a importância de repensar atitudes dentro de campo e destacou que o elenco tem potencial para evitar situações difíceis. Hugo ressaltou ainda a necessidade de reflexão individual para contribuir com o grupo e melhorar o desempenho coletivo. Teria sido uma indireta para Memphis Depay após a polêmica do pênalti perdido de cavadinha?



