Juan garante uma Seleção com mais poder ofensivo contra o Paraguai e comenta desafios de Ancelotti

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Paraguai em um jogo das eliminatórias sul-americanas. Juan comentou sobre a necessidade de melhorar a criação ofensiva após o empate com o Equador, destacando que jogar em casa pode favorecer a equipe. “Terça-feira teremos mais poder ofensivo”, garantiu. Ele também mencionou que o treinador Carlo Ancelotti enfrenta desafios na adaptação ao estilo da Seleção e no aproveitamento dos jogadores durante as datas Fifa. A logística das viagens também foi apontada como uma dificuldade nas eliminatórias sul-americanas.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!