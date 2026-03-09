Murilo Cerqueira - Palmeiras X Novorizontino
Veja o gol de Murilo Cerqueira na partida entre Palmeiras x Novorizontino
Vitor Roque - Palmeiras X Novorizontino
Veja o gol de Vitor Roque na partida entre Palmeiras x Novorizontino
Flaco López - Palmeiras X Novorizontino
Veja o gol de Flaco López na partida entre Palmeiras x Novorizontino
Ex-'rival' de Abel Ferreira, Marlon Freitas conta como é ser treinado pelo português
Meio-campista teve embates marcantes contra o técnico quando atuou pelo Botafogo até 2025
Herói do título do Palmeiras, Vitor Roque jogou final do Paulistão no sacrifício
Atacante teve problemas físicos após pancada nas semifinais contra o São Paulo, mas não ficou de fora e brilhou na decisão
Virou carnaval no Allianz Parque: torcida do Palmeiras festeja título do Paulistão
Reportagem do Esporte Record acompanha comemoração da mais nova conquista alviverde em sua casa
Novorizontino é superado pelo Palmeiras e fica com o vice do Paulistão
Time aurinegro foi derrotado pela primeira vez em casa na temporada
Palmeiras bate o Novorizontino e levanta sua 27ª taça do Paulistão
Abel Ferreira se tornou o treinador mais vencedor à frente do clube alviverde
Exclusivo: ‘Eu estava com abstinência de conquistar títulos’, brinca Leila Pereira
Após a conquista do Paulistão, a presidente garantiu que Abel Ferreira é o maior técnico da história do clube
Exclusivo: Abel Ferreira se declara ao Brasil após conquista do Paulistão
Português se tornou o treinador mais vencedor da história do Palmeiras
Palmeiras x São Paulo - Maurício
Veja o gol de Maurício na partida entre Palmeiras x São Paulo
Novorizontino x Corinthians - Mayk
Veja o gol de Mayk na partida entre Novorizontino x Corinthians
Palmeiras x São Paulo - Flaco López
Veja o gol de Flaco López na partida entre Palmeiras x São Paulo
Por que o São Paulo não ganha do Palmeiras? Crespo fala de jejum de 11 jogos
Técnico tricolor diz que ele e seu elenco tem a fórmula para superar o rival alviverde, mas que ainda falta executá-la da melhor maneira
Marlon Freitas evita polêmica e elogia arbitragem de Daiane Muniz no Choque-Rei
Meio-campista palmeirense preferiu não dar sua opinião sobre pênalti marcado para o São Paulo e reclamação tricolor sobre suposta mão de Gustavo Gómez na área