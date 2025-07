Neymar compra ‘batmóvel’ avaliado em R$ 6 milhões

Neymar adicionou um curioso item à sua coleção: um Batmóvel avaliado em mais de R$ 6 milhões de reais. O carro é uma réplica do modelo usado no filme "Batman Begins" e levou quatro anos para ser finalizado. Capaz de atingir até 150 km/h, o veículo impressiona, mas não é homologado para ruas. Além do Batmóvel, Neymar possui um helicóptero estilizado com símbolos do Batman, reforçando sua admiração pelo icônico super-herói.



