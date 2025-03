Neymar marca golaço e deixa o campo sentindo dores

Neymar foi o grande nome da vitória do Santos sobre o Red Bull Bragantino, marcando um golaço que deixou os torcedores em êxtase. No entanto, no decorrer do jogo, o camisa 10 sentiu dores e teve que deixar o campo. A preocupação tomou conta dos fãs, mas espera-se que o craque recupere-se rapidamente. A torcida aguarda mais grandes momentos de Neymar no Paulistão.

