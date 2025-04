O que os brasileiros estão achando de Neymar sem jogar pelo Santos?

Enquanto o Santos tem passado por dificuldades neste início de Brasileirão, Neymar está em processo de recuperação de sua última lesão. Mas quando será que os brasileiros verão o craque em forma novamente? O Esporte Record foi às ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo saber se o povo ainda acredita na redenção do atacante.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!