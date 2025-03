Palmeiras elimina São Bernardo com show de Estêvão

Nossos comentaristas repercutiram a grande noite de futebol em que o Palmeiras garantiu a classificação ao eliminar o São Bernardo com uma vitória convincente. O grande destaque da partida foi o jovem Estêvão, que comandou o alviverde e brilhou com dois gols. Com sua habilidade e visão de jogo, o talento da nova geração do Palmeiras mostrou que tem tudo para ser um dos principais nomes do futebol brasileiro e mundial. A vitória coloca o time na próxima fase do estadual, e a torcida já sonha com os próximos passos de Estêvão.

