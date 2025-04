Palmeiras perde invencibilidade para o Bahia e cai para a vice-liderança

O duelo entre Palmeiras e Bahia foi bastante equilibrado e encaminhava-se para um empate quando Kayky foi paciente ao tabelar com Cauly e, na sequência, encobrir Weverton com uma cavadinha e garantir a primeira vitória do time baiano sobre o alviverde no Allianz Parque. A derrota palmeirense por 1 x 0 custou a liderança do Brasileirão, que voltou para as mãos do Flamengo após a goleada sobre o Corinthians por 4 x 0 no Maracanã.



