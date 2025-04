Pedro brilha e faz dois em goleada do Flamengo sobre Corinthians no Maracanã

Ainda em busca da melhor forma, Pedro marcou duas vezes na goleada do Flamengo sobre o Corinthians por 4 x 0, no Maracanã. O técnico Filipe Luís falou sobre o camisa 9, um dos vice-artilheiros com 4 gols: “É um jogador determinante, muito diferente na área. Não tenho dúvidas que ele vai elevar ainda mais o nível do nosso ataque que está muito forte. Ele é um jogador de Copa do Mundo e todo mundo sabe”.



