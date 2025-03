Show de Neymar e brilho de Depay são destaques dos Estaduais; veja os gols pelo Brasil!

Os estaduais pelo Brasil estão pegando fogo e o grande destaque da rodada foi o talento de Neymar, que brilhou com um gol de falta pelo Santos, mostrando toda sua habilidade e precisão. Mas não parou por aí! Em Itaquera, Memphis Depay encantou a torcida ao 'fazer chover' com uma exibição de gala, garantindo o brilho do seu time. Confira os melhores momentos e os gols que agitaram os campeonatos estaduais!



