Talento no sangue! Filho do cantor Belo brilha dentro de campo
Jean Belinho já foi cantor e agora é atleta do Audax-RJ
Talento passado de herança! Conheça Jean Belinho, filho do cantor Belo, e jogador do Audax-RJ. O atleta, antes de brilhar nos campos, trabalhava na equipe do pai e chegou a fazer turnê pela Europa com o cantor. Aos 25 anos se tornou jogador profissional e desde então vem construindo sua própria história. Confira!
