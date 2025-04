Tite? Dorival Júnior? Quem será o novo técnico do Corinthians?

Após a demissão do técnico Ramón Díaz, a torcida do Corinthians aguarda o anúncio do nome do novo técnico. Entre os mais cotados estão Tite e Dorival Júnior. A bancada do Esporte Record analisou o histórico e os últimos trabalhos de ambos (Tite no Flamengo e Dorival na Seleção Brasileira). De quebra, o humorista Rudy Landucci gravou um vídeo humorístico onde simulava uma conversa entre os técnicos.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!