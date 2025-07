Transplante capilar vira tendência entre jogadores de futebol

A falta de cabelos no futebol está diminuindo com a crescente adoção do transplante capilar por jogadores. O especialista Dr. Rafael, conhecido por atender quase mil casos, explica que o procedimento utiliza fios do próprio corpo, retirados de uma área menos sensível aos hormônios. Jogadores como Túlio Maravilha, que realizou o procedimento no ano passado, e Everton Ribeiro, que se declarou um "ex-calvo", se juntam a outros atletas renomados que passaram pelo tratamento, como David Beckham e o técnico Klopp. No mundo do tênis, até Rafael Nadal apostou nos novos fios. O custo do tratamento varia entre R$ 20 mil e 40 mil, e leva cerca de um ano para apresentar o resultado final. A procura pelo procedimento tem crescido, impulsionada pela visibilidade de figuras públicas que já optaram por essa transformação estética.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!