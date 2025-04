VAR vira protagonista no duelo entre Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro Vitória do Verdão veio com dois gols de pênalti não revisados pelo juiz no VAR

Esporte Record|Do R7 07/04/2025 - 01h24 (Atualizado em 07/04/2025 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share