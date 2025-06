Veja os reacts do Esporte Record no treino da Seleção Brasileira com Ancelotti

O Esporte Record acompanhou o treino da Seleção Brasileira no CT do Corinthians, onde os jogadores participaram das atividades sob a supervisão de Taffarel. Após o treinamento, uma coletiva foi realizada, proporcionando detalhes sobre os bastidores e as condições oferecidas aos jornalistas no evento, com destaque para o acolhimento e a estrutura disponibilizada pela CBF.



