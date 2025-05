Vitor Roque faz nos acréscimos e dá a vitória ao Palmeiras sobre o São Paulo

Foi com uma boa dose de drama que o Palmeiras venceu mais uma vez o São Paulo. Aos 49 minutos do 2º tempo, Vitor Roque fez 1 x 0 e deu números finais ao Choque-Rei. A bancada do Esporte Record discutiu sobre a forma como o São Paulo tem se comportado nos confrontos com o Palmeiras.



