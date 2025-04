Zubeldía é expulso em empate do São Paulo e faz crítica à arbitragem

Zubeldía foi expulso no empate sem gols do São Paulo com o Atlético-MG em Belo Horizonte. O time paulista chegou a balançar as redes aos 17 do primeiro tempo com Alan Franco, mas o gol foi anulado por impedimento no lance. No fim da etapa inicial, o técnico foi expulso depois de reclamar bastante contra o árbitro Ramon Abatti Abel.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!