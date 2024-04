Aprenda a usar meias de compressão corretamente

Alto contraste

O uso incorreto das meias pode gerar a necessidade de procedimentos cirúrgicos (Reprodução/RECORD)

O Fala Brasil abordou um tema muito presente na vida, principalmente, de idosos: o uso de meias de compressão. O produto serve para melhorar a circulação do sangue nas pernas e, na maioria dos casos, e possível amenizar o problema.

Porém, usar essa meia sem consultar especialistas pode ser perigoso. Isso porque a compressão pode piorar a questão vascular e causar danos graves e até mesmo irreversíveis.

Há cerca de um mês, Jaime Almeida, de 81 anos, começou a sentir inchaços e dores nas pernas. Para amenizar o problema, o idoso usou as meias e, além de não melhorar a situação, piorou. Agora, devido à má circulação do sangue, lesões estão aparecendo na sua pele. Marcos Almeida, filho do paciente, contou um pouco do que seu pai está enfrentando: “Dificuldades para andar e muita dor”.

Segundo o médico de Jaime, ele sofre de uma insuficiência arterial crônica e, nestes casos, o uso de meias compressoras é contraindicado. “Prejudica mais ainda a circulação”, explicou o cirurgião vascular Eduardo Brigidio. Além disso, aconselhou: “É muito importante que faça um exame vascular para adquirir uma meia elástica”.

O profissional falou, ainda, que as meias são recomendadas apenas para doenças linfáticas ou venosas. Ou seja, quando o sangue bombeado pelas veias tem dificuldade para voltar ao coração. Progressivos, os primeiros sinais começam com marcas na pele de pequenos vasos, depois as veias ficam esverdeadas e, por fim, aparecem manchas que podem evoluir para feridas.

“Quando o paciente já teve uma trombose ou está muito inchado, a compressão seria o ideal”. Completou Eduardo. Contudo, além das meias, podem ser necessários tratamentos adicionais e até mesmo cirurgias. Em todos os casos, porém, a consulta médica é sempre importante.

Por sofrer de linfedemas, uma obstrução no sistema linfático que causa inchaço nas pernas, a atendente Valderes Batista faz uso correto das meias. A idosa de 64 anos trabalha em pé e alega que o tecido elástico tem ajudado bastante ao longo do dia. “Dá conforto, segurança e segura o inchaço”, revelou.

Confira na íntegra:

