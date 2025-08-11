Arlindo Cruz é homenageado com música em seu velório Sambista faleceu aos 66 anos e foi velado na quadra do Império Serrano Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h34 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Arlindo Cruz faleceu aos 66 anos e foi homenageado em seu velório no Império Serrano.

O sambista teve uma carreira prolífica com nove álbuns e quase 800 músicas compostas.

Estava afastado dos palcos desde 2017 devido a complicações de saúde após um AVC.

Seu corpo foi levado em cortejo com aplausos e músicas, seguindo seu desejo de uma despedida alegre.

O sambista Arlindo Cruz foi sepultado no Rio de Janeiro, após um velório marcado por homenagens musicais na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira. Familiares, amigos e fãs se reuniram para celebrar a carreira do artista, reconhecido como um dos grandes nomes do samba.

Arlindo Cruz iniciou sua trajetória musical na década de 1970 e ao longo de sua carreira gravou nove álbuns e compôs quase 800 músicas. Ele estava afastado dos palcos desde 2017, após sofrer um acidente vascular cerebral que resultou em perda de mobilidade e outras complicações de saúde. O artista faleceu na última sexta-feira, aos 66 anos, devido a falência múltipla de órgãos.

Após o velório, o corpo de Arlindo foi levado em cortejo por um caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério na zona oeste do Rio, onde recebeu as últimas homenagens. A cerimônia de despedida foi marcada por aplausos e músicas, refletindo o desejo do sambista de uma despedida alegre.

