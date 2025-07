Arquibancada desaba antes de show de Gian e Giovani em Eldorado Dupla sertaneja destaca rapidez no socorro após acidente com dezenas de feridos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 11h28 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arquibancada desaba antes de show da dupla Gian e Giovani no interior paulista e deixa 60 feridos

Uma arquibancada de quatro metros desabou momentos antes do show da dupla sertaneja Gian e Giovani em Eldorado, São Paulo, resultando em cerca de 60 feridos. O Corpo de Bombeiros isolou a área para buscas por possíveis vítimas sob os escombros. Nas redes sociais, a dupla elogiou a rapidez do socorro e prometeu um novo show na cidade. A prefeitura colabora nas investigações para apurar as causas do acidente, enquanto a organização do evento presta apoio às vítimas.

Assista ao vídeo - Arquibancada desaba antes de show da dupla Gian e Giovani no interior paulista e deixa 60 feridos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!