RJ: comunidade do Bateau Mouche tem manhã de pânico com tiroteio e barricadas em chamas

Um tiroteio ocorreu na manhã desta segunda-feira (21) na comunidade do Bateau Mouche, no Rio de Janeiro . A Polícia Militar informou que policiais foram atacados durante um patrulhamento. Não há registro de feridos até o momento. O policiamento foi reforçado na região e um corredor de ônibus teve seu acesso interrompido com barricadas, resultando em seis linhas de ônibus fora de circulação.



