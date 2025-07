Árvore amortece queda de avião na Flórida; quatro pessoas ficaram feridas Árvore amortece impacto e vizinhos socorrem vítimas do acidente aéreo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 14h04 (Atualizado em 17/07/2025 - 14h04 ) twitter

Árvore amortece queda de avião na Flórida; quatro pessoas ficaram feridas

Quatro pessoas ficaram feridas após a queda de um avião na Flórida. Câmeras de segurança registraram o momento em que a aeronave, que partiu de uma pequena ilha britânica no Caribe, caiu perto do pouso. Uma árvore amorteceu o impacto, enquanto a rápida ação dos moradores locais foi crucial para resgatar todos os ocupantes com ferimentos leves.

Assista ao vídeo - Árvore amortece queda de avião na Flórida; quatro pessoas ficaram feridas

