Passa de 800 o número de ônibus depredados em SP

Os ataques a ônibus em São Paulo não cessam, com um recente caso de vandalismo em São Caetano do Sul após um veículo ser apedrejado. A polícia intensificou operações em áreas críticas, como a rodovia Raposo Tavares, avenida Cupecê e avenida Sapopemba, devido ao alto fluxo de ônibus. Este ano, cerca de 800 veículos já foram vandalizados. Entre os feridos está uma criança, cujo sonho de ser motorista foi abalado pelo trauma do ataque.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!