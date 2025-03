Ataque ucraniano à Rússia mata ao menos três pessoas e paralisa transportes Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 11/03/2025 - 10h58 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h32 ) twitter

A Ucrânia realizou um grande ataque com centenas de drones contra a Rússia, matando três pessoas e provocando incêndios que pararam o transporte aéreo e ferroviário. A Defesa Aérea russa alegou ter destruído 337 drones. O ataque ocorreu pouco antes de negociações em busca de um cessar-fogo entre Ucrânia e EUA, na Arábia Saudita. O presidente ucraniano Volodomir Zelensky, que está na Arábia Saudita, se encontrou com o príncipe Mohamed bin Salman, mas não participará diretamente das negociações. As expectativas incluem propostas de trégua e retomada de compartilhamento de inteligência.

