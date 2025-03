Autorizado pela Justiça, Maicol diz que não vai participar da reconstituição da morte de Vitória Defesa alega tortura psicológica durante confissão Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 12h40 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h40 ) twitter

A Justiça decidiu que Michael Antônio Salles não precisa participar da reconstituição do assassinato da jovem Vitória, marcada para ocorrer em 10 de abril. A decisão respeita o direito de não se autoincriminar.

A defesa afirma que Michael enfrentou tortura psicológica na delegacia de Cajamar, levando-o a confessar detalhes inverídicos do crime. Além disso, Michael passará por um exame psiquiátrico conforme determinação judicial. A defesa deve colaborar com a Polícia Civil no andamento do inquérito.

