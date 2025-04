Avião da Latam sai da pista durante pouso em Chapecó Incidente ocorreu sob chuva intensa; todos os ocupantes estão seguros Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 14h31 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h31 ) twitter

Avião que saiu de pista é removido no aeroporto de Chapecó (SC)

Um avião da Latam, modelo Airbus A319, saiu da pista ao tentar pousar no aeroporto de Chapecó, Santa Catarina, durante uma forte chuva na noite de segunda-feira. A aeronave foi removida do gramado na manhã seguinte. O voo partiu de Guarulhos, São Paulo, com 112 pessoas a bordo, incluindo 107 passageiros; ninguém ficou ferido.

Durante o pouso sob condições climáticas adversas, a aeronave parou no gramado após não conseguir parar na pista. Após uma primeira tentativa de pouso malsucedida que resultou em uma arremetida, o piloto tentou novamente e ocorreu o incidente.

Os passageiros foram evacuados com segurança utilizando escadas com a ajuda do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. As operações no aeroporto foram suspensas temporariamente e devem ser retomadas ainda nesta tarde com um voo vindo de Congonhas.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi notificada e iniciou uma investigação para determinar as causas do incidente. A aeronave permanecerá no aeroporto para uma inspeção técnica antes de ser liberada para voos futuros.

