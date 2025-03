Avós de menino encontrado morto na França são soltos Restos mortais da criança foram encontrados próximo à casa dos idosos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 13h52 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Avós de menino francês encontrado morto são soltos, e mistério em torno do crime aumenta

Os avós de Emile Soleil, uma criança francesa que desapareceu em julho de 2023 enquanto estava de férias com eles nos Alpes franceses, foram libertados após dois dias detidos sob suspeita de envolvimento no crime.

O corpo do menino, que tinha dois anos e meio, foi encontrado a pouco mais de um quilômetro da casa dos avós oito meses após o desaparecimento.

O caso permanece sem solução, com as autoridades ainda investigando as circunstâncias do desaparecimento e morte de Emile para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis.

‌



Assista em vídeo - Avós de menino francês encontrado morto são soltos, e mistério em torno do crime aumenta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!