Balão fica preso à rede elétrica e quase provoca curto-circuito no interior de São Paulo Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/03/2025 - 11h35 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h13 )

Um balão preso à rede elétrica quase causou um curto-circuito em uma casa de São Roque (SP). Os moradores foram acordados pelo barulho do impacto e registraram a tentativa de um casal de remover o balão antes da chegada da polícia. Na região metropolitana de São Paulo, balões foram vistos sobrevoando o Aeroporto Internacional de Guarulhos, representando risco para aeronaves. No aeroporto de Congonhas, cinco pessoas foram presas tentando resgatar um balão de 30 metros. Segundo o Major Palumbo do Corpo de Bombeiros, é imperativo combater a soltura desde o solo, com a fiscalização das autoridades e denúncias da população. A lei prevê detenção e multa para quem soltar ou resgatar balões.

