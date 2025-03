Bandido que atirou em dentista não voltou para cadeia após saída temporária Gabriel dos Santos Araújo tinha extensa ficha criminal e foi morto pela polícia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 13h37 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandido que atirou em dentista em SP tinha extensa criminal e não voltou para cadeia após saidinha

Durante uma tentativa de assalto em Suzano, São Paulo, a dentista Bernadete Tokimoto foi baleada por Gabriel dos Santos Araújo, um criminoso com extensa ficha criminal que estava em saída temporária. Gabriel foi morto em confronto com a polícia logo após o ataque. Bernadete permanece internada em coma induzido com ferimentos graves.

Em um relato chocante, a técnica de Raio-X Magali da Cruz contou como ela e seu marido foram alvo de Gabriel em uma tentativa de latrocínio. Durante o incidente, Gabriel perseguiu o casal armado, mas eles conseguiram escapar ilesos após uma perseguição tensa.

Gabriel havia sido condenado a mais de dez anos de prisão por crimes anteriores, incluindo latrocínio. Ele estava no regime semiaberto quando saiu temporariamente da prisão. Apesar das mudanças na lei de execução penal em 2024 proibirem saídas temporárias para crimes violentos, ainda há discussões sobre sua aplicação retroativa nos tribunais.

Enquanto as autoridades debatem a aplicação das leis de saída temporária, Bernadete luta pela vida no hospital.

‌



Assista em vídeo - Bandido que atirou em dentista em SP tinha extensa criminal e não voltou para cadeia após saidinha

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!