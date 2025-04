Beto Barbosa comemora recuperação após cirurgia e anuncia show em Fortaleza Cantor voltará aos palcos no dia 30 de abril Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 14h03 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Beto Barbosa se recupera de cirurgia para retirar hérnias e já tem data para voltar aos palcos

O cantor Beto Barbosa compartilhou um vídeo nas redes sociais celebrando sua recuperação após uma cirurgia para remover quatro hérnias.

Aos 70 anos, ele aparece em uma cama de hospital, expressando alívio e otimismo com o sucesso do procedimento. “Agora já me sinto uma outra pessoa”, afirmou.

O artista anunciou que retornará aos palcos no dia 30 de abril, com um show marcado em Fortaleza.

Assista em vídeo - Beto Barbosa se recupera de cirurgia para retirar hérnias e já tem data para voltar aos palcos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!