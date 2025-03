Biomédica de São Paulo denuncia uso ilegal de seu registro profissional Paciente descobre fraude em clínica estética de Sorocaba Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 12h50 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Biomédica denuncia que teve registro profissional usado por outra pessoa

A biomédica Jaqueline Souza, de São Paulo, denunciou à polícia o uso indevido de seu registro profissional por outra mulher em Sorocaba. A fraude foi descoberta quando uma paciente notou discrepâncias nos dados fornecidos pela clínica onde pretendia realizar um procedimento estético.

A paciente verificou o número do CRBM e encontrou divergências, levando-a a contatar Jaqueline Souza diretamente. Jaqueline descobriu que outra mulher com o mesmo primeiro nome estava usando suas credenciais ilegalmente. “Eu me dedico muito ao estudo... dói, machuca isso”, desabafou a biomédica sobre a situação.

O Conselho Federal de Biomedicina confirmou que a suspeita não possuía registro nos Conselhos Regionais. Após tentar contato com a falsa biomédica sem sucesso, Jaqueline acionou a prefeitura de Sorocaba e a vigilância sanitária local. A clínica foi interditada por falta de licença sanitária exigida para profissionais da área.

A suspeita do crime alegou ser estudante de biomedicina e não quis gravar entrevista. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

‌



Assista em vídeo - Biomédica denuncia que teve registro profissional usado por outra pessoa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!