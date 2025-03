Biomédica é morta pelo ex-marido em clínica de estética em Contagem Renê Teixeira atacou Miquelias Nunes de Oliveira com um canivete Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h07 ) twitter

Mulher é morta pelo ex-marido com canivete dentro de clínica de estética

Renê Teixeira, de 42 anos, matou sua ex-esposa Miqueias Nunes de Oliveira, de 33 anos, dentro da clínica de estética onde ela trabalhava em Contagem (MG). Após cometer o crime com um canivete, ele tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido e está internado sob escolta policial.

Testemunhas relataram que Renê pretendia levar Miqueias para casa e matá-la com uma arma de fogo. No local do crime, ele confessou suas intenções aos policiais que encontraram a vítima já sem vida e Renê ferido, porém consciente.

A clínica pertencia a Miqueias e foi fechada após o incidente. O casal estava separado há cinco meses após quatro anos de casamento. A Polícia Civil está investigando o caso para esclarecer todos os detalhes.

Assista em vídeo - Biomédica é morta pelo ex-marido com canivete dentro de clínica de estética em MG

