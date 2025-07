Bolsonaro usará tornozeleira eletrônica e terá restrições impostas pela PF Ex-presidente enfrentará medidas cautelares Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 14h01 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h01 ) twitter

Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar as redes sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro está sob medidas restritivas impostas pela Polícia Federal, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal em meio a investigações por coação no curso do processo, obstrução à justiça e ataque à soberania nacional.

As medidas determinam que Bolsonaro deve permanecer em casa entre as 19h e 07h e está proibido de acessar redes sociais. Ele também não poderá se comunicar com outros investigados ou com diplomatas e embaixadores estrangeiros. As buscas foram realizadas em sua residência e em locais associados ao Partido Liberal.

