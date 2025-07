‘Sai de mim’ diz lutador de jiu-jítsu que espancou namorada

O fisiculturista e praticante de jiu-jítsu Pedro Camilo Garcia Castro foi preso preventivamente acusado de tentativa de feminicídio após agredir violentamente sua namorada, Samira. O ataque ocorreu em um apartamento em São Paulo , deixando a vítima internada com ferimentos graves. Pedro confessou o crime, alegando ciúmes como motivação após ver mensagens no celular de Samira. Segundo laudos, ele fazia uso de medicamentos e anabolizantes, o que pode ter agravado sua agressividade.



