Brasil busca reverter tarifas de 50% nas exportações para os EUA Governo brasileiro conta com apoio empresarial americano para evitar tarifaço Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 12h26 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Estamos preocupados, mas não com medo’, diz Lula sobre tarifaço

O governo brasileiro está empenhado em impedir a aplicação de uma tarifa de 50% sobre produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. Empresas americanas manifestaram apoio ao Brasil nessa questão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu uma possível conversa direta entre os presidentes Lula e Trump para tratar do tema. Lula enfatizou que, embora haja preocupação, o Brasil não teme as medidas e espera respeito mútuo nas relações com os EUA.

Nos Estados Unidos, já se observa um aumento significativo nos preços da carne bovina, um dos principais produtos brasileiros exportados para lá. O secretário de Comércio dos EUA indicou que produtos não produzidos localmente, como frutas e café, podem ser isentos das novas tarifas.

Assista ao vídeo - ‘Estamos preocupados, mas não com medo’, diz Lula sobre tarifaço

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!