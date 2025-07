Lula pede bom senso a Donald Trump sobre tarifas de exportação

O presidente Lula destacou a credibilidade do Brasil no cenário internacional e solicitou que o presidente Donald Trump reconsidere a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que entrará em vigor na sexta-feira (1º). O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que as negociações ocorrem por meios oficiais e canais reservados. O governo da China manifestou apoio ao Brasil e está disposto a cooperar.



