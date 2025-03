Buscas pela menina Vitória estão concentradas em área próxima à casa dela Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/03/2025 - 11h30 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A jovem Vitória, de 17 anos, está desaparecida há uma semana e a polícia intensificou as buscas em Cajamar, mobilizando mais de 100 policiais na área rural próxima à casa dela. Até o momento, 12 pessoas foram ouvidas, incluindo dois homens mencionados num áudio enviado por Vitória a uma amiga, relatando que o carro deles havia passado por ela enquanto estava em um ponto de ônibus. Estes homens foram identificados, ouvidos e liberados. Dois carros suspeitos foram periciados e também liberados. Um tênis encontrado, embora com numeração semelhante, foi descartado pela família como sendo dela. O advogado da família, Fábio Costa, confirmou que as buscas se estenderão por toda a região de mata durante o dia.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro