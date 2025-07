Cachorra escapa de caixa de transporte e é encontrada só uma hora após desembarcar em SP Esperança sumiu ao chegar ao Brasil e foi localizada perto da saída do aeroporto Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 12h44 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h44 ) twitter

A cachorra Esperança desapareceu logo após desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após um voo vindo de Portugal.

A tutora, Jaqueline Ramos, enviou Esperança ao Brasil sob os cuidados de sua amiga Alexia. No desembarque, Alexia recebeu apenas a caixa de transporte vazia e danificada.

Míriam, mãe de Jaqueline, que aguardava no saguão do aeroporto, iniciou uma busca por Esperança. A cachorra foi encontrada cerca de uma hora depois próxima à saída do aeroporto.

Em comunicado oficial, a administração do aeroporto afirmou que o transporte de animais é responsabilidade das companhias aéreas ou prestadores contratados. A empresa aérea envolvida ainda não se pronunciou sobre o incidente.

‌



Após o susto, Esperança retornou em segurança para casa, trazendo alívio à família.

