Comer uma maçã por dia traz benefícios à saúde

Comer uma maça por dia traz inúmeros benefícios à saúde. A casca da fruta é rica em fibra e água, o que ajuda no controle da flora intestinal. Uma pesquisa realizada pela revista científica Food & Function revelou que comer maças diariamente reduz biomarcadores inflamatórios em adultos com sobrepeso. Além disso, um estudo feito nos Estados Unidos com mais de oito mil pessoas concluiu que quem comia uma maça por dia tinha menos chances de precisar tomar remédios de uso contínuo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!