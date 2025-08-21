Cantor é preso em São Paulo após perseguir ex-companheira
Paulinho Lira foi detido por descumprir medida protetiva e tentativa de homicídio
Paulo Antônio de Lira Andrade, conhecido como Paulinho Lira, foi preso em flagrante no centro de São Paulo após viajar mais de 2.500 km para perseguir sua ex-companheira. Ele violou uma medida protetiva e era procurado por tentativa de homicídio.
A jovem de 25 anos relatou ter recebido ameaças após o término do relacionamento de um ano e dois meses. Com medo das ameaças, ela se mudou de Pernambuco para São Paulo, mas foi seguida pelo cantor. Antes da prisão, Paulinho Lira incendiou o carro do pai dela em Pernambuco e ameaçou a família da vítima.
A prisão foi crucial para evitar que as ameaças evoluíssem para agressões físicas ou até mesmo feminicídio, conforme indicaram suas declarações à família da vítima.
Assista ao vídeo - Cantor é preso em São Paulo após perseguir ex-companheira
