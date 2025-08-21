Cantor é preso em São Paulo após perseguir ex-companheira Paulinho Lira foi detido por descumprir medida protetiva e tentativa de homicídio Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h16 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h16 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Paulinho Lira foi preso em São Paulo após perseguir sua ex-companheira.

Ele violou medida protetiva e era procurado por tentativa de homicídio.

A jovem se mudou de Pernambuco para São Paulo por medo de ameaças.

A prisão do cantor evitou possíveis agressões físicas ou feminicídio.

Cantor é preso em São Paulo após perseguir ex-companheira

Paulo Antônio de Lira Andrade, conhecido como Paulinho Lira, foi preso em flagrante no centro de São Paulo após viajar mais de 2.500 km para perseguir sua ex-companheira. Ele violou uma medida protetiva e era procurado por tentativa de homicídio.

A jovem de 25 anos relatou ter recebido ameaças após o término do relacionamento de um ano e dois meses. Com medo das ameaças, ela se mudou de Pernambuco para São Paulo, mas foi seguida pelo cantor. Antes da prisão, Paulinho Lira incendiou o carro do pai dela em Pernambuco e ameaçou a família da vítima.

A prisão foi crucial para evitar que as ameaças evoluíssem para agressões físicas ou até mesmo feminicídio, conforme indicaram suas declarações à família da vítima.

Quem é Paulinho Lira e por que ele foi preso?

Paulinho Lira, conhecido como Paulo Antônio de Lira Andrade, foi preso em flagrante no centro de São Paulo após ter viajado mais de 2.500 km para perseguir sua ex-companheira, violando uma medida protetiva e sendo procurado por tentativa de homicídio.

Qual foi o motivo das ameaças por parte de Paulinho Lira?

A jovem de 25 anos, ex-companheira de Paulinho Lira, relatou ter recebido ameaças após o término do relacionamento de um ano e dois meses, o que a levou a se mudar de Pernambuco para São Paulo, mas mesmo assim, ele a seguiu.

O que Paulinho Lira fez antes de ser preso?

Antes da prisão, Paulinho Lira incendiou o carro do pai da vítima em Pernambuco e ameaçou a família dela.

Por que a prisão de Paulinho Lira foi considerada importante?

A prisão foi considerada crucial para evitar que as ameaças evoluíssem para agressões físicas ou até mesmo feminicídio, conforme indicaram as declarações das família da vítima.

