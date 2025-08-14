Cantor Nobuo Yamada, voz de Cavaleiros do Zodíaco, morre aos 61 anos

O cantor Nobuo Yamada, conhecido por interpretar a música de abertura do anime “Cavaleiros dos Zodíaco”, morreu aos 61 anos no Japão.
Yamada lutava contra um câncer no rim há sete anos e morreu no dia 9 deste mês. Mesmo com a doença, manteve-se ativo na música, pensando em novos arranjos até pouco antes de sua morte. A equipe do cantor informou que haverá uma cerimônia de despedida para os fãs em breve.
