Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Cantor Nobuo Yamada, voz de Cavaleiros do Zodíaco, morre aos 61 anos

Artista japonês faleceu após longa batalha contra câncer no rim

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O cantor Nobuo Yamada, conhecido por interpretar a música de abertura do anime “Cavaleiros dos Zodíaco”, morreu aos 61 anos no Japão.

Yamada lutava contra um câncer no rim há sete anos e morreu no dia 9 deste mês. Mesmo com a doença, manteve-se ativo na música, pensando em novos arranjos até pouco antes de sua morte. A equipe do cantor informou que haverá uma cerimônia de despedida para os fãs em breve.

Veja também


Três pessoas foram presas durante a ação em delegacia da zona leste da cidade

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.