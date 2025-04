Cardápios digitais x impressos: debates sobre acessibilidade e legislação QR Code em restaurantes gera discussões sobre preferência dos clientes e leis locais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 14h18 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h18 ) twitter

Polêmica: cardápios digitais geram debate sobre acessibilidade e preferência

A crescente adoção de cardápios digitais por QR Code em restaurantes tem gerado debates no Brasil. A prática se popularizou durante a pandemia como medida de segurança sanitária, mas enfrenta resistência de clientes que preferem cardápios impressos. A questão da acessibilidade levou algumas cidades a adotarem leis obrigando cardápios físicos.

Dona Ruth, de 84 anos, exemplifica clientes que enfrentam dificuldades com tecnologia em restaurantes que oferecem apenas menus via QR Code. Ela prefere locais onde possa acessar um cardápio impresso. Essa situação reflete uma preocupação com acessibilidade, já que nem todos estão confortáveis com smartphones para acessar menus.

Em resposta a essa demanda, localidades como Rio de Janeiro e Distrito Federal implementaram regulamentações exigindo cardápios físicos. Em Belo Horizonte, discute-se um projeto de lei para garantir acesso à internet em restaurantes com menus digitais.

A digitalização dos cardápios é defendida por empreendedores pela praticidade e sustentabilidade, permitindo atualizações rápidas e redução do uso de papel. No entanto, muitos consumidores ainda preferem cardápios físicos, defendendo a coexistência das opções para atender a todos os perfis.

